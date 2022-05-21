Украинский пропагандист возмутился сообщением телеканала France 24 об освобождении Мариуполя

Украинский пропагандист, журналист Виталий Сыч, который является главредом журнала и сайта «Новое время» и рупором структур Джорджа Сороса на Украине, возмутился тем, как французский телеканал «France 24» освещает тему событий вокруг Мариуполя.
Украинский пропагандист, журналист Виталий Сыч, который является главредом журнала и сайта «Новое время» и рупором структур Джорджа Сороса на Украине, возмутился тем, как французский телеканал «France 24» освещает тему событий вокруг Мариуполя.
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