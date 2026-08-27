В Питере при взрыве автомобиля погиб высокопоставленный военный, его жена ранена, — СМИ. Предварительно, в машине на Колпинском шоссе сработало самодельное взрывное устройство.
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В Питере при взрыве автомобиля погиб высокопоставленный военный, его жена ранена, — СМИ. Предварительно, в машине на Колпинском шоссе сработало самодельное взрывное устройство.
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