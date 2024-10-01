Мария Кожевникова и Виктория Маслова зажгли в кино-караоке в Сочи

Звезды приняли участие в мероприятии Первого международного фестиваля зрительского кино «КиноБраво». Кино-караоке Пресс-службаПосле насыщенного фестивального дня и смотра конкурсных фильмов гости фестиваля «КиноБраво» собрались, чтобы вспомнить лучшие песни из российского и зарубежного кинематографа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии