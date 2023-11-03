В Краснодарском крае стартовала Всероссийская акция «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути»

Сотрудники Управления МВД России по городу Новороссийску совместно с представителями Общественного совета при ведомстве и коллегами из Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Краснодарскому краю провели профилактическую встречу со студентами Новороссийского музыкального колледжа им.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии