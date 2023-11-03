В Краснодарском крае стартовала Всероссийская акция «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути»

Сотрудники Управления МВД России по городу Новороссийску совместно с представителями Общественного совета при ведомстве и коллегами из Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Краснодарскому краю провели профилактическую встречу со студентами Новороссийского музыкального колледжа им.