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Рязанские новости

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Житель Москвы погасил долг по алиментам после ареста счетов

Житель Москвы погасил долг по алиментам после ареста счетов

После ареста счетов мужчина выплатил дочери долг по алиментам в размере 1,1 млн рублей.Житель Москвы после ареста счетов выплатил долг по алиментам своей дочери, которая проживает в Рязанской области.

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