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Матч Лиги чемпионов хотели перенести из-за угрозы жизни Роналду

Матч Лиги чемпионов хотели перенести из-за угрозы жизни Роналду

Саудовский футбольный клуб «Аль-Наср» хотел перенести матч 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов против иранского «Эстегляля» из Тегерана в другой город из-за угрозы жизни нападающего команды Криштиану Роналду Об этом сообщает Daily Mail.

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