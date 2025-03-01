Матч Лиги чемпионов хотели перенести из-за угрозы жизни Роналду

Саудовский футбольный клуб «Аль-Наср» хотел перенести матч 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов против иранского «Эстегляля» из Тегерана в другой город из-за угрозы жизни нападающего команды Криштиану Роналду Об этом сообщает Daily Mail.
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