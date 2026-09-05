Осенний призыв в армию с 1 октября 2026 года: кого заберут и что изменится по новым правилам Елена ГалицкаяС 1 октября 2026 года в России начинается осенний период отправки граждан на срочную военную службу.
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