В Токио прошла акция протеста против бракосочетания бывшей принцессы Мако и Кэя Комуро

ТОКИО, 26 окт – РИА Новости. Мирная акция протеста с участием около 130 человек против бракосочетания бывшей принцессы Мако, старшей дочери наследного принца Акисино, и ее избранника Кэя Комуро прошла в районе токийского парка Хибия во вторник.