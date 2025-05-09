Транспортные полицейские Луганска провели мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

На территории республиканского вокзального комплекса «Луганск» транспортные полицейские вручили гражданам георгиевские ленты, символизирующие героизм и мужество защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны.
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