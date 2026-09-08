В Новосибирске ТЦ «Подсолнух» на Маркса не смогли продать в восьмой раз

Известный долгострой - ТЦ «Подсолнух» на площади Маркса не смогли продать с молотка. О результатах торгов сообщил 8 сентября «Прецедент».
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