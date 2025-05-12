Политолог Юджель: Россия добивается прямых переговоров с Украиной

Россия пытается добиться переговоров с Украиной без участия западных стран, и Турция готова активно содействовать этому процессу, заявил турецкий политический аналитик, автор книги «Упадок американского могущества и восходящие силы» Умур Тугай Юджель.
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