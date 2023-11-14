Хинштейн сообщил о «черном вторнике» для самарских коррупционеров

14 ноября депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что Октябрьский райсуд Самары удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии земель, украденных у города семейной фирмой «Хорс» скандально известного экс-председателя 6-го кассационного суда Александра Ефанова .
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