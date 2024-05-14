В России состоялся первый выпуск обеспеченных залогом складских свидетельств ЦФА

В России состоялся первый выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), обеспеченных залогом складских свидетельств — ценных бумаг, удостоверяющих права на получение имущества, обратил внимание «Коммерсантъ».
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