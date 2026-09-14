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Живая Кубань

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На юге России поезд снес застрявший на путях мотоблок

На юге России поезд снес застрявший на путях мотоблок

На юге России поезд снес застрявший на путях мотоблокДнем 13 сентября пассажирский поезд № 120 сообщением Ростов — Таганрог столкнулся с мотоблоком на переезде между станциями Синявская и Морская Северо-Кавказской железной дороги.

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