«Клименко.Тайм»: Киев и Варшава будут судиться из-за перекрытой границы

Киевский режим и Варшава начнут судебные разбирательства из-за действий польских протестующих, которые заблокировали движение автомобильного транспорта через границу с требованием восстановить систему разрешений для перевозчиков с Украины.
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