Александр РоманченкоПолитикаИван Грозный и Симеон Бекбулатович — два царя на троне (полный разбор загадки) Исторические напёрстки Иван Грозный и Симеон Бекбулатович — два царя на троне (полный разбор загадки) Продолжим, пожалуй.Вернуться к статье61НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр Романченко"...Справка: Симеон Бекбулатович, касимовский «царь», глава вассального Москве Касимовского удельного княжества. Чингизид самой высокой пробы, имел династические права на почти любой Улус бывшей Монгольской Империи. В 1573 году крестился, принял имя Симеон, в 1575-ом был «посажен» Иоанном IV Васильевичем на престол в статусе «Великий князь всея Руси». Сам Грозный стал именоваться просто Князем Московским. В 1576 году Симеон был «сведен» с великокняжеского престола, получил в удельное княжение Тверь и Торжок. ..."Александр Романченко"...Справка: Симеон Бекбулатович, касимовский «царь», глава вассального Москве Касимовского удельного княжества. Чингизид самой высокой пробы, имел династические права на почти любой Улус бывшей Монгольской Империи. В 1573 году крестился, принял имя Симеон, в 1575-ом был «посажен» Иоанном IV Васильевичем на престол в статусе «Великий князь всея Руси». Сам Грозный стал именоваться просто Князем Московским. В 1576 году Симеон был «сведен» с великокняжеского престола, получил в удельное княжение Тверь и Торжок. ..."Александр Романченко"...Справка: Симеон Бекбулатович, касимовский «царь», глава вассального Москве Касимовского удельного княжества. Чингизид самой высокой пробы, имел династические права на почти любой Улус бывшей Монгольской Империи. В 1573 году крестился, принял имя Симеон, в 1575-ом был «посажен» Иоанном IV Васильевичем на престол в статусе «Великий князь всея Руси». Сам Грозный стал именоваться просто Князем Московским. В 1576 году Симеон был «сведен» с великокняжеского престола, получил в удельное княжение Тверь и Торжок. ..."Александр Романченко"...Справка: Симеон Бекбулатович, касимовский «царь», глава вассального Москве Касимовского удельного княжества. Чингизид самой высокой пробы, имел династические права на почти любой Улус бывшей Монгольской Империи. В 1573 году крестился, принял имя Симеон, в 1575-ом был «посажен» Иоанном IV Васильевичем на престол в статусе «Великий князь всея Руси». Сам Грозный стал именоваться просто Князем Московским. В 1576 году Симеон был «сведен» с великокняжеского престола, получил в удельное княжение Тверь и Торжок. ..."Александр Романченко"...Справка: Симеон Бекбулатович, касимовский «царь», глава вассального Москве Касимовского удельного княжества. Чингизид самой высокой пробы, имел династические права на почти любой Улус бывшей Монгольской Империи. В 1573 году крестился, принял имя Симеон, в 1575-ом был «посажен» Иоанном IV Васильевичем на престол в статусе «Великий князь всея Руси». Сам Грозный стал именоваться просто Князем Московским. В 1576 году Симеон был «сведен» с великокняжеского престола, получил в удельное княжение Тверь и Торжок. ..."Александр Романченко"...Справка: Симеон Бекбулатович, касимовский «царь», глава вассального Москве Касимовского удельного княжества. Чингизид самой высокой пробы, имел династические права на почти любой Улус бывшей Монгольской Империи. В 1573 году крестился, принял имя Симеон, в 1575-ом был «посажен» Иоанном IV Васильевичем на престол в статусе «Великий князь всея Руси». Сам Грозный стал именоваться просто Князем Московским. В 1576 году Симеон был «сведен» с великокняжеского престола, получил в удельное княжение Тверь и Торжок. ..."Комментировать
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