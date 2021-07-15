Необычная история

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Иван Грозный и Симеон Бекбулатович — два царя на троне (полный разбор загадки)

Иван Грозный и Симеон Бекбулатович — два царя на троне (полный разбор загадки)

Исторические напёрстки Иван Грозный и Симеон Бекбулатович — два царя на троне (полный разбор загадки) Продолжим, пожалуй.

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Александр Романченко
"...Справка: Симеон Бекбулатович, касимовский «царь», глава вассального Москве Касимовского удельного княжества. Чингизид самой высокой пробы, имел династические права на почти любой Улус бывшей Монгольской Империи. В 1573 году крестился, принял имя Симеон, в 1575-ом был «посажен» Иоанном IV Васильевичем на престол в статусе «Великий князь всея Руси». Сам Грозный стал именоваться просто Князем Московским. В 1576 году Симеон был «сведен» с великокняжеского престола, получил в удельное княжение Тверь и Торжок. ..."
Александр Романченко
"...Справка: Симеон Бекбулатович, касимовский «царь», глава вассального Москве Касимовского удельного княжества. Чингизид самой высокой пробы, имел династические права на почти любой Улус бывшей Монгольской Империи. В 1573 году крестился, принял имя Симеон, в 1575-ом был «посажен» Иоанном IV Васильевичем на престол в статусе «Великий князь всея Руси». Сам Грозный стал именоваться просто Князем Московским. В 1576 году Симеон был «сведен» с великокняжеского престола, получил в удельное княжение Тверь и Торжок. ..."
Александр Романченко
"...Справка: Симеон Бекбулатович, касимовский «царь», глава вассального Москве Касимовского удельного княжества. Чингизид самой высокой пробы, имел династические права на почти любой Улус бывшей Монгольской Империи. В 1573 году крестился, принял имя Симеон, в 1575-ом был «посажен» Иоанном IV Васильевичем на престол в статусе «Великий князь всея Руси». Сам Грозный стал именоваться просто Князем Московским. В 1576 году Симеон был «сведен» с великокняжеского престола, получил в удельное княжение Тверь и Торжок. ..."
Александр Романченко
"...Справка: Симеон Бекбулатович, касимовский «царь», глава вассального Москве Касимовского удельного княжества. Чингизид самой высокой пробы, имел династические права на почти любой Улус бывшей Монгольской Империи. В 1573 году крестился, принял имя Симеон, в 1575-ом был «посажен» Иоанном IV Васильевичем на престол в статусе «Великий князь всея Руси». Сам Грозный стал именоваться просто Князем Московским. В 1576 году Симеон был «сведен» с великокняжеского престола, получил в удельное княжение Тверь и Торжок. ..."
Александр Романченко
"...Справка: Симеон Бекбулатович, касимовский «царь», глава вассального Москве Касимовского удельного княжества. Чингизид самой высокой пробы, имел династические права на почти любой Улус бывшей Монгольской Империи. В 1573 году крестился, принял имя Симеон, в 1575-ом был «посажен» Иоанном IV Васильевичем на престол в статусе «Великий князь всея Руси». Сам Грозный стал именоваться просто Князем Московским. В 1576 году Симеон был «сведен» с великокняжеского престола, получил в удельное княжение Тверь и Торжок. ..."
Александр Романченко
"...Справка: Симеон Бекбулатович, касимовский «царь», глава вассального Москве Касимовского удельного княжества. Чингизид самой высокой пробы, имел династические права на почти любой Улус бывшей Монгольской Империи. В 1573 году крестился, принял имя Симеон, в 1575-ом был «посажен» Иоанном IV Васильевичем на престол в статусе «Великий князь всея Руси». Сам Грозный стал именоваться просто Князем Московским. В 1576 году Симеон был «сведен» с великокняжеского престола, получил в удельное княжение Тверь и Торжок. ..."

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