СМИ: Аракчи озвучил Уиткоффу условия для открытия Ормузского пролива

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом озвучил условия Тегерана для открытия Ормузского пролива, среди них — снятие морской блокады, сообщила гостелерадиокомпания Ирана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮГ Меркель раскрыла ...
- Украина приостано...
- Россия выпускает ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым