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Русская весна

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СМИ: Аракчи озвучил Уиткоффу условия для открытия Ормузского пролива

СМИ: Аракчи озвучил Уиткоффу условия для открытия Ормузского пролива

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом озвучил условия Тегерана для открытия Ормузского пролива, среди них — снятие морской блокады, сообщила гостелерадиокомпания Ирана.

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