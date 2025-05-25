Гегемон повержен в свое столетие: как «Зенит» лишился всех трофеев в юбилей

Вчера завершился 30-й тур РПЛ, где «Краснодар» обыграл московское «Динамо», а «Зенит» - «Ахмат». В итоге «быки» впервые в своей истории стали чемпионами РПЛ, а «Зенит» в свой 100-летний юбилей упустил все титулы.