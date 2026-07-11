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Авторадио

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Минобрнауки назвало четыре обязательные гуманитарные дисциплины для студентов

В Минобрнауки заявили, что в рамках пилотного проекта обновленной системы высшего образования для студентов всех направлений российских вузов обязательными станут четыре гуманитарные дисциплины: «История», «Философия», «Основы российской государственности» и «Русский язык».

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