Минобрнауки назвало четыре обязательные гуманитарные дисциплины для студентов

В Минобрнауки заявили, что в рамках пилотного проекта обновленной системы высшего образования для студентов всех направлений российских вузов обязательными станут четыре гуманитарные дисциплины: «История», «Философия», «Основы российской государственности» и «Русский язык».
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