ЭНЕРГИЯ ДНЯ 10 апреля 2022 года

Энергия дня десятого апреля две тысячи двадцать второго года. Числовой код 879=Благодари за всё, и ты никогда не испытаешь нужды; благодари за малое и получишь большее =Благодаря вере и по милости Бога всё становится достижимым, ибо Он "ищущим Его воздаёт" = Болезнь дана человеку, чтобы он остановился и задумался, что он делает в Жизни не так= Будьте ответственны за свои слова и поступки, ваши слова имеют огромную силу =«В спокойствии Души, в радости сердца при его согласии с разумом рождается всё Великое" = В спорах с любимыми имейте дело с текущей ситуацией, не припоминайте прошлое =Ваше будущее сегодня зависит только от вас, принявших крест безусловной Любви! =Всё, что появляется в твоей Жизни, — это результат твоих намерений и замыслов =Гармоничные отношения всегда позитивно влияют на нас самих и на наше окружение =Для духовного пробуждения необходимо мужество бесстрашно задавать вопросы = Информация связывает сознание и подсознание в одно Единое Информационное Поле= Каждый человек содержит в себе набор желаний, соответствующий уровню его развития=Лучше сожалеть о том, что сделал.