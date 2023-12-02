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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мирошниченко набрал 1+1 во 2-м подряд матче АХЛ. У него 6+7 в 20 играх за фарм «Вашингтона»

Форвард «Херши» забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата против «Шарлотт» (4:2).

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