Офицер Атлет: ВСУ будут пытаться провести контратаку на Харьковском направлении

Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило резервы на Харьковское направление и теперь попытается провести контратаку, чтобы свести на нет успехи российской армии в регионе, считает офицер группировки ВС РФ "Север" с позывным "Атлет".
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