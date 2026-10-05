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Срочно! Тревожные новости из Красного Лимана! Киев бросил сюда сильнейшие части - что происходит?

Срочно! Тревожные новости из Красного Лимана! Киев бросил сюда сильнейшие части - что происходит?

На Краснолиманском направлении сохраняется сложная обстановка. Киев перебрасывает на этот участок подготовленные подразделения и пытается за счёт малых штурмовых групп, беспилотников и роботизированной техники изменить ситуацию на отдельных участках фронта.

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