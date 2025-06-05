Военная прокуратура оказывает мощную правовую поддержку Курской области с начала вторжения ВСУ

<p style="text-align:justify">После встречи с первым замглавы военной прокуратуры Евгением Ивановым и прокурором Московского округа Андреем Поповым Александр Хинштейн сообщил, что взаимодействие военной и гражданской власти в регионе полностью отлажено.
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