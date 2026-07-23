Порядок, госуда...
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Порядок, государство

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Транспортные полицейские Южного Урала вместе с общественниками организовали для детей экскурсию в Храм Александра Невского

В рамках акции «Каникулы с общественным советом» представитель Общественного совета протоиерей Борис Кривоногов во взаимодействии с сотрудниками ОПДН и ОРЛС Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте организовал познавательное мероприятие для подрастающего поколения в период летних каникул.

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