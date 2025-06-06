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Царьград

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Краснов предлагает ограничить проверки бизнеса по индикаторам риска

Краснов предлагает ограничить проверки бизнеса по индикаторам риска

Генпрокурор России Игорь Краснов предложил ограничить проверки бизнеса по индикаторам риска, указав на важность соблюдения четких границ вмешательства.

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