Туск отправил в отставку руководителей всех спецслужб Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск отправил в отставку руководителей всех польских спецслужб. «Принятие бюджета, увольнение [представителя Польши в совете исполнительных директоров Всемирного банка Яцека] Курского из Вашингтона — это начало дня», — написал польский премьер в соцсети X.