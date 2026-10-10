В Кемеровской области произошло сильное землетрясение магнитудой 4,9

Очевидцы рассказали, что по некоторым домам пошли трещины, а мебель буквально "ходила ходуном" На юге Кемеровской области зафиксировано сильное землетрясение — его последствия уже заметны в жилых домах.
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