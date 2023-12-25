«Важно не забывать, что каждый из нас может оказаться в безвыходной ситуации». Павел Буцай о защите севастопольцев

Чаще всего работа уполномоченного по правам человека — это рутина. Но севастопольский омбудсмен по правам человека Павел Юрьевич Буцай успешно справляется с поставленными задачами, оперативно реагирует на любые просьбы людей и решает их сложные вопросы.
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