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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Важно не забывать, что каждый из нас может оказаться в безвыходной ситуации». Павел Буцай о защите севастопольцев

«Важно не забывать, что каждый из нас может оказаться в безвыходной ситуации». Павел Буцай о защите севастопольцев

Чаще всего работа уполномоченного по правам человека — это рутина. Но севастопольский омбудсмен по правам человека Павел Юрьевич Буцай успешно справляется с поставленными задачами, оперативно реагирует на любые просьбы людей и решает их сложные вопросы.

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