В Сбербанке рассказали о схемах мошенничества с помощью аккаунта на «Госуслугах»

Мошенники получают доступ к личным кабинетам пользователей портала «Госуслуги» и затем через взломанные аккаунты оформляют займы в микрофинансовых организациях, рассказал на полях Восточного экономического форума во Владивостоке зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
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