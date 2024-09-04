В Сбербанке рассказали о схемах мошенничества с помощью аккаунта на «Госуслугах»

Мошенники получают доступ к личным кабинетам пользователей портала «Госуслуги» и затем через взломанные аккаунты оформляют займы в микрофинансовых организациях, рассказал на полях Восточного экономического форума во Владивостоке зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.