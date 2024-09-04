RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 368 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Надо не предупреждать, а пресекать правонарушения! Стрелять по стае воробьев, которые улетели, занятие хлопотное!Россиян предупред...
  • Evgeni Velesik
    Давай сразу на 500 км. от нашей границы, как говорил наш президент!В Сумской области...
  • Svetlana Kuzmina
    Демократическую партию США давно нужно переименовать Тоталитарнократическую партию, а прикрываться настоящей  демокра...Кортунов: Демпарт...

В Сбербанке рассказали о схемах мошенничества с помощью аккаунта на «Госуслугах»

В Сбербанке рассказали о схемах мошенничества с помощью аккаунта на «Госуслугах»

Мошенники получают доступ к личным кабинетам пользователей портала «Госуслуги» и затем через взломанные аккаунты оформляют займы в микрофинансовых организациях, рассказал на полях Восточного экономического форума во Владивостоке зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх