Сербия, Венгрия и Бразилия поддержали резолюцию ООН о выводе ВС РФ из зоны спецоперации

На заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) состоялось голосование по резолюции западных стран с призывом к России вывести войска с территорий, которые Запад считает украинскими.
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