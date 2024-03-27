Врачи заявили, что томатная паста с чесноком снижает риск развития рака

Томатная паста с чесноком снижает риск развития онкологических заболеваний. Об этом заявили терапевт Елена Малышева, офтальмолог Михаил Коновалов и кардиолог Герман Гандельман в программе "Жить здорово!" на Первом канале.
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