Иранские СМИ опровергли заявления Трампа о сделке по Ормузскому проливу

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). Иранские государственные СМИ и официальные источники в Тегеране не подтвердили и фактически опровергли заявления президента США Дональда Трампа о достижении договорённостей по Ормузскому проливу.
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