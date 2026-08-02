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ИА Реалист

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Иранские СМИ опровергли заявления Трампа о сделке по Ормузскому проливу

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). Иранские государственные СМИ и официальные источники в Тегеране не подтвердили и фактически опровергли заявления президента США Дональда Трампа о достижении договорённостей по Ормузскому проливу.

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