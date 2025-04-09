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Царьград

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Убежать от последствий невозможно. Названы три самых вероятных сценария гибели человечества

Убежать от последствий невозможно. Названы три самых вероятных сценария гибели человечества

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