Проблемный долгострой «Ямал Арена» должны завершить в 2025 году

Спортивный долгострой «Ямал Арена» в Салехарде должны построить к сентябрю 2025 года. Об этом сообщил глава департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Сергей Власенко во время прямого эфира 18 ноября 2024 года.
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