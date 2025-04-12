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Петербургский дневник

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Пожилая петербурженка стала жертвой телефонных мошенников

Пожилая петербурженка стала жертвой телефонных мошенников

Сумма ущерба составила 18 миллионов рублей, ведутся следственные мероприятия Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает, что днем 11 апреля в полицию Центрального района поступило заявление от 71-летней пенсионерки, проживающей в доме 24 в Саперном переулке: женщина стала жертвой телефонных мошенников.

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