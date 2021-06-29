Почему у нас так много предателей?

Любопытно, однакоПолитикаПочему у нас так много предателей? ПолитМнение Вот что интересно – у нас в стране, пожалуй, во все времена было много предателей.Вернуться к статье4318НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSamariumКакие милые лица на фото..Родина просто обязана знать своих героев....alf66 БолотинИудушки...Владимир КарповПо тексту: "... Наши правоохранительные органы не реагируют на нарушения этой части законодательства". Потому и не реагируют, что за этот счет живут, кормятся и жируют ...Nikolay Stepanov"Корни предательства - в прошлом". И. Сталин.Сергей ЧекановскийИ. Сталин, тоже, прошлое! Не случайно сказано о вине Сталина за репрессии, но и 4 млн. доносов - кто написал?Nikolay StepanovФраза Сталина глубокая, умная. Этого у него не отнимешь.Серж ПрологовНу так поощряли написание доносов, вот и писали...ВиталийПредательство - это вид бизнеса? Не можешь быть творцом - займись продажей страны с её природными и культурными ценностями, народа очень даже не глупого, истории, которую уже начинают переписывать в угоду недругов. Купят недорого, потому что валом. А век предателей не долгий. Сиюминутная востребованность, а потом - из памяти вон. Следующие клиенты нужны, более актуальные.avershin1947mailru АвершинНе совсем не долгий век предателей, вон Рыжий живёт довольно долго.ВиталийЗначит, он ещё продолжает гадить. И - тайный глава оппозиции, неумерающая надежда Запада.Сергей ЧекановскийЧеловек будет защищать свою собственность, а народ в России, в массе, собственности не имеет, такой, ради которой он будет ее защищать!TtestorrСтатья правильная, именно в той ее части, где сказано, что за бабло это быдло с фотографий продаст все) И таких с каждым годом становится все больше.... А прокуратура и полиция - да.... Медведев классно почистилАлександр СимаковНа западе , возможно, меньше предателей. Но дело в разнице менталитетов. Там во главе угла - индивидуализм, жажда наживы, личное обогащение. У нас же во все времена - идеалы, общественное превыше всего, личное в последнюю очередь. Но всегда находятся такие персонажи, которым хочется "как на западе" - сладко есть и мягко спать. Которым по боку и идеалы, и общество с государством. И ради сытого желудка они готовы разрушить всё, что создавалось веками. Как правило, наши предатели безыдейные (в отличии от западных, которые работали на СССР во имя идеалов социализма!) и предают элементарно за бабло. И почему-то предавали и СССР и Россию в основном или украинцы, или выходцы с Украины. Самые известные - Пеньковский, Гордиевский, Огородник (Трианон), Резун (Суворов), Литвиненко, СкрипальАлександр ТурчинА как тогда называется человек который содержит, защищает и совершенствует ЕльцынигоВалер КрюковТот кто не реагирует на предательство, "содержит , защищает и совершенствует предательство называется просто - кэшбэк, как бы он не называл сам себя.Александр ТурчинЕдьцынюги-твари центр?Серж ПрологовУгадаем с первого раза кто это у нас в "красном, революционном" поясочке?Семен ОдесскийОстанина (кажется Нина) КеПезю.Серж ПрологовТак точно.Серж ПрологовСерж ПрологовСерж ПрологовАлександр КазмерчукХолуи и изгои всего человечества.Серж ПрологовХолуи? Изгои? Ты, вообще, значение этих слов понимаешь?Серж ПрологовА главное что после всего ЭТОГО, ВОТ ЭТО:Серж ПрологовОчередная совкосдрочево-зюгандоновская лапша? Ну, кто меня берется разубедить в том, что всё патриотическое гониво партноменклатурной сволочи, вся ее "убежденность", заканчивалась (и заканчивается), как только партдерьмо спускается с трибуны?сергей отказ от доллара и срочноа найди среди этой псевдо элитке РУССКИХ ? во т в этом и есть корень зла и до тех пор пока нами правят не РУССКИЕ толку не будет ,ГусЕнаКоба?Серж Прологовзюгандон. Ни "просто" "русский", а еще и "от сохи" (правда от партноменклатурной сохи, но "от сохи" же!). "Вышел он весь из народа, детя семьи трудовой!"Зайцев Виктор Зайцев ВикторА национальность то при каких делах?Толку не будет, говоришь...А ничего, что император России Александр Третий, по крови всего на ПОЛТОРА процента от общего "литража" крови был РУССКИМ? (то есть если взять общий литраж крови для могучего Александра Александровича в 5 литров, от из них всего около ТРИДЦАТИ ГРАММ-русская кровь). А ведь именно при Александре Третьем Россия была самой могучей в Европе и том же мире. И, кстати, единственный император(царь) России, при котором НЕ БЫЛО ВОЙНЫ в России (Азиатский поход России , Хива и Бухара-отдельный разговор). Кстати...Тот же ВЛАСОВ, который создатель РОА при Гитлере, чистейших кровей "русский". А такая гнида был для России. Так что...Бьют по морде, а не по паспорту, милейший. НЕ ТУДА СМОТРИШЬ и не там ищешь беды для России и русских.Дмитрий ДемочкинА по этой логике Ленин не предатель?))) А кого предавать сейчас? олигархов?ИИринаПО бредовой логике врагов коммунистов все Романовы ,которые приходили к власти с помощью "дворцовых переворотов "-это предатели России ,ИПИван ПетровНадо с корней начать: учебники, ВШЭ, МГИМО, видеохостинги Я требую, чтобы мою страну Россию обезопасили от разных вирусов, плесени, глистов и паразитов. Надо сделать ещё ВЧЕРА !!! Что за ужас, школьники не знают, кто и когда нападал на Россию и ПОЧЕМУ!ИИринаВраги коммунистов после захвата ими СССР делают именно то , что выставляют за "преступления " коммунистов -сносят памятники , установленные теми ,у кого они отняли страну ,переименовывают советские названия городов и улиц ,устроили "голодоморы " народа ,не выплачивая людям по много месяцев ,по году ,зарплаты и пенсии ,проводят политические репрессии против инакомыслящих ,"затыкают рты " инакомыслящим ,находят в своих Государствах "агентов и наймитов вражеских Государств ".Pciha IvanovaРоссийские правоохранительные органы обслуживают свой мозговой центр - правящий класс! И мигом скрутят наглое быдло, посмевшее дать "оценку Горбачеву, Беловежскому сговору, реформам 90-х, приватизации и т.д. "!VBvladimir bedarevПравоохранители защищают политический строй, а не народ, потому у нас не милиция, полиция.Юрий DedПодленькая статья . И принцип старый - смешай правду , выдумку и ложь и всё прокатит за истину . Писавший сей пасквиль видимо считает людей малограмотными и слепыми а себя очень умным за деньги из госдепа .Александр СивакДа, Юрий. вы правы. Теперь их ложь стала изощренней и что бы ее подать удобоваримо для читателей, надо сначала расписать свою озабоченность судьбой страны, используя при этом правду, а затем подводя итоги кинуть "дерьма". лжи, что бы выводы были. такие как нужно "заказчику", оплатившему писание. Все, как и раньше, разглядеть можно, но уже труднее. А принцип тот же, ищи кому выгодно)))ВалентинаОткуда предательство в семьях? Как воспитываются дети с рождения? Вот оттуда и предательства в государстве!Валерий МаксимовА почему нет фото, среди этих уродов, нашей "глубоко уважаемой" ДУМЫ и СОВФЕДА ? Им самое место рядом с Гайдаром и Чубайсом!!!....SKShavkat Kuvatov"Возможно Горбачев предал по глупости, по незнанию, по доверчивости". Вот так всегда. Пытаются оправдать гниду. А ведь Путин правильно сказал о нём: Обдурили дурачка на четыре кулачка. Хорошо дурить, особенно, если сам этого очень хочешь.Сергей ПолосовГенеральный секретарь ЦыКи КыПыСыСы "предал по глупости, по незнанию, по доверчивости". Н-да...Юрий ДокучаевВсе ПРЕДАТЕЛЬСТВА РОДИНЫ были видны сразу по результатам ИХ дел и даже раньше совершения преступления! Удивляет одно, зная в лицо каждого высокопоставленного предателя, РУКОВОДСТВО страны не принимает радикальных мер по их ликвидации, а продолжает их терпеть! Вывод напрашивается сам собою - ОНИ в одной связке и друг без друга не могут обходиться, ОНИ поддерживают друг друга во всех делах и отношениях! Народу ждать коренного улучшения жизни ещё долго не придётся! Первым ПРЕДАТЕЛЕМ РОССИИ был ЛЫСЫЙ - ХРЯК (н.с. хрущёв), за тем МЕЧЕНЫЙ (м. горбачёв), продолжил предательство ПЬЯНИЦА России (б. ельцин), ну и так, далее.Комментировать
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