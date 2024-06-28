Депутат Делягин: у россиян нет планов на жизнь из-за непоследовательной политики

По данным ВЦИОМ, каждый четвертый россиянин не имеет никаких планов на жизнь. По мнению зампреда Госдумы по экономической политике Михаила Делягина, это связано с непоследовательной политикой государства и тем, что жители страны не уверены в завтрашнем дне.
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