❗️ В больницах Севастополя остаются 22 пациента, в том числе 2 детей Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
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❗️ В больницах Севастополя остаются 22 пациента, в том числе 2 детей Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.