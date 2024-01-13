Спортдиректор «Гавра» — о Кузяеве: мы счастливы, что у нас есть такой игрок

Спортивный директор «Гавра» Матьё Бодмер высказался о российском полузащитнике Далере Кузяеве. «Как в клубе оценивают выступление Кузяева? Мы счастливы, что у нас есть такой игрок! Интерес от других европейских клубов? Мы ничего об этом не знаем», — цитирует Бодмера «Спорт-Экспресс».