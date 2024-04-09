Директор ЗАЭС Черничук: Удары ВСУ создают прямую угрозу безопасности станции

Глава Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук выступил с заявлением, что удары Вооруженных сил Украины формируют «прямую угрозу безопасности станции», а также обратился к ВСУ с призывом завершить обстрелы.
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