Что будет с рынком аренды в Москве после решения ЦБ: ответ экономиста

Рынок недвижимости в России переживает не самые простые времена. Высокая ключевая ставка ЦБ, отмена массовой льготной ипотеки и коррекция целевых ипотечных программ привели к падению объемов продаж на рынке жилья.
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