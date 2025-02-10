Прогноз погоды в Крыму на понедельник.• Симферополь: +1°, облачно• Севастополь: +4°, облачно• Ялта: +4°, облачно• Алушта: +4°, облачно• Евпатория: +2°, пасмурно• Саки: +2°, пасмурно• Бахчисарай: +3°, ясно• Джанкой: +1°, пасмурно• Судак: +2°, облачно• Феодосия: +2°, облачно.
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