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Тренин забил 5-й гол в сезоне броском с лета. Он набрал 1+1 в матче с «Вашингтоном» и стал 2-й звездой

Тренин забил 5-й гол в сезоне броском с лета. Он набрал 1+1 в матче с «Вашингтоном» и стал 2-й звездой

Яков Тренин забил 5-й гол в сезоне броском с лета и стал 2-й звездой матча с «Вашингтоном». Форвард «Нэшвилла» набрал 2 (1+1) очка в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Кэпиталс» (3:2).

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