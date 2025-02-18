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Царьград

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"Уберите его!" Ельцин Центр теперь в Москве. Выгоняет журналистов и глумится над русскими солдатами

"Уберите его!" Ельцин Центр теперь в Москве. Выгоняет журналистов и глумится над русскими солдатами

В очередной раз Ельцин Центр оказался в центре скандала: открылась выставка работ русофобки Алисы Горшениной, которая сотрудничала с группой Pussy Riot над клипом на песню "Swan Lake".

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Комментарии
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Владимир Тимошков
Врагов народа к стенке ЕЦентр перепрофилировать в дорогую гостиницу для совместного обязательного проживания всех делопутов. Скопом накрыть легче и дешевле.
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19 час.
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