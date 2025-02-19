Китайские гарантии для Киева меняют расклад в переговорах по Украине Юлия СоколоваНеожиданный участник переговоров, партнёр России может дать Украине гарантии – именно этот поворот в международной повестке привлёк внимание экспертов со всего мира.
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