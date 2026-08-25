Немецкая разведка BND начала искать новых агентов среди геймеров

Федеральная разведывательная служба Германии (BND), отвечающая за внешнюю разведку, планирует разместить свой карьерный стенд на крупнейшей международной выставке интерактивных и компьютерных игр Gamescom 2026 для поиска потенциальных сотрудников.
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