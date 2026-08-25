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Аргументы и Факты

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Немецкая разведка BND начала искать новых агентов среди геймеров

Немецкая разведка BND начала искать новых агентов среди геймеров

Федеральная разведывательная служба Германии (BND), отвечающая за внешнюю разведку, планирует разместить свой карьерный стенд на крупнейшей международной выставке интерактивных и компьютерных игр Gamescom 2026 для поиска потенциальных сотрудников.

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