В Орловской области нашли тело пропавшего 73-летнего орловца

В Орле нашли погибшим пенсионера, о местонахождении которого не было ничего известно с 25 октября. О том, что было найдено тело 73-летнего Евгения Ивановича Поповичева, сообщили волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт».
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