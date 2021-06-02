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В Самарской области представители власти попросили не отдавать дворовые дороги жильцам

Жильцы многоквартирных домов просят не отдавать собственниками дворовых дорог. Как сообщает новостной портал Тольятти24, в регионе представители власти выступают против того, чтобы отдать дороги дворовых территорий собственников жилых домов.

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