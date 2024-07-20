Предлагал замять дело: Киркоров не хочет воевать с Успенской

Исполнительница шансона намерена получить с поп короля гораздо больше, чем 10 миллионов. Любовь Успенская и Филипп Киркоров Социальные сетиВ памяти еще не изгладились воспоминания, как Филипп Киркоров и Любовь Успенская называли друг друга друзьями и миловались на сцене.
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