Предлагал замять дело: Киркоров не хочет воевать с Успенской

Исполнительница шансона намерена получить с поп короля гораздо больше, чем 10 миллионов. Любовь Успенская и Филипп Киркоров Социальные сетиВ памяти еще не изгладились воспоминания, как Филипп Киркоров и Любовь Успенская называли друг друга друзьями и миловались на сцене.